Il Genio Guastatori fa brillare due ordigni della Grande Guerra

Questa mattina gli artificieri del III Reggimento Genio Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura, hanno effettuato due interventi di bonifica da residuati bellici della Grande Guerra. I militari, accompagnati dai Carabinieri di Codroipo, si sono recati in prima battuta a Muscletto dove, qualche giorno fa, alcuni escursionisti durante una passeggiata avevano allertato le Forze dell’ordine per un presunto ordigno. Il team Explosive Ordnance Disposal della caserma Berghinz ha confermato la presenza di una Bombarda Kolben da 6 centimetri (HE – alto esplosivo) di nazionalità austroungarica ancora attiva.

Poi i guastatori si sono spostati sul greto del fiume Tagliamento, in comune di Camino, dove alcuni sportivi avevano segnalato la presenza di un oggetto anomalo, riconosciuto come una bomba a mano modello Sipe di nazionalità italiana, sempre risalente al Primo Conflitto Mondiale. Dopo aver messo in sicurezza i due ordigni, gli artificieri li hanno trasportati in un luogo idoneo al brillamento lungo le rive del Tagliamento, a Codroipo, dove nel frattempo una macchina movimento terra, sempre del Genio guastatori di Udine, aveva predisposto una buca, in gergo militare detta ‘fornello’, all’interno della quale, con l’innesco di altro apposito esplosivo militare, alle 11.20 circa i due ordigni sono stati definitivamente neutralizzati.

Il III Reggimento Genio Guastatori di Udine è un’unità dell’Arma del Genio inquadrata nella Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli di Gorizia ed è incaricata di bonificare il territorio del Friuli Venezia Giulia e delle province di Treviso e Belluno dai residuati bellici dei due conflitti mondiali ancora esistenti. L’Esercito, grazie alla connotazione dual-use dei reparti del genio, oltre all'impiego operativo nelle missioni internazionali, è in grado d'intervenire nei casi di pubbliche calamità e utilità, in ogni momento, su tutto il territorio italiano a supporto della comunità nazionale.