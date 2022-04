Il ghiaccio si rompe, salvati anche tre udinesi nel Lago di Braies

Diversi i soccorsi, in queste giornate di festa, nel Lago di Braies, in Alto Adige, per persone cadute nelle gelide acque mentre camminavano sulla superficie ghiacciata, resa fragile dalle temperature in aumento degli ultimi giorni.

Tra loro anche tre giovani turisti di Udine, che hanno sfondato il ghiaccio sulla sponda occidentale del lago e sono stati salvati da alcuni passanti, rifiutando poi il ricovero in ospedale.

L'episodio più grave ha interessato sette adulti e un bambino di sette mesi, trasportato d'urgenza all'ospedale di Innsbruck. Anche un'altra persona è ricoverata a Innsbruck, mentre gli altri sei si trovano nelle strutture sanitarie dell'Alto Adige; tutti sono stati recuperati in condizioni di forte ipotermia. La prima a cadere in acqua sarebbe stata la famiglia con il piccolo di sette mesi e, successivamente, le altre persone, intervenute per tentare di dare soccorso.

Le forze dell'ordine provvederanno ora a delimitare l'accesso al lago, comunque sempre sconsigliato in questa stagione.