Il Giorno del ricordo senza ipocrisia

Sui massacri delle foibe e sull’esodo giuliano-dalmata è difficile trovare informazioni rigorose e sintetiche. Abbondano ancora semplificazioni e deformazioni interpretative.

Ha cercato di fare chiarezza, lo storico Raoul Pupo, tra gli autori di un vademecum per il Giorno del Ricordo.

Per capire cosa furono le foibe e cosa l’esodo, bisogna partire dalla cosiddetta Questione adriatica, ossia la competizione per il controllo dell’Adriatico, dapprima fra Italia e Austria, poi fra Italia e Jugoslava. L’Austria era la dominatrice del mare, grazie al possesso della costa dalmata e alla superiorità della sua flotta mercantile con base a Trieste e Fiume.

Dopo la prima guerra mondiale la superiorità passò all’Italia, grazie all’annessione di Trieste, l’Istria, Fiume e Zara, mentre la Jugoslavia, che pur aveva la Dalmazia, non possedeva flotte né militari né mercan tili competitive.

Durante la seconda Guerra mondiale l’Italia trasformò la sua superiorità in controllo totale, con l’occupazione della Dalmazia e del Montenegro. Dopo l’8 settembre 1943 la potenza italiana collassò.

Nel dopoguerra, perdute Zara, Fiume e l’Istria, l’ultima fase della Questione adriatica fu la Questione di Trieste, ossia il conflitto diplomatico per l’appartenenza del capoluogo giuliano.

La Questione si concluse nel 1954 con il Memorandum di Londra, grazie al quale l’Italia riottenne il controllo di Trieste.

In mezzo ci furono non soltanto due guerre mondiali, ma tragedie che colpirono la popolazione, di cui si parlò poco e male, soprattutto dopo la metà del secolo scorso.

La memoria delle tragedie giuliane e dalmate è stata custodita, infatti, soltanto dalle vittime, gli esuli, e dai loro familiari. Fino agli Anni Cinquanta del Novecento storia e memoria del confine orientale erano conosciute da tutti. La questione di Trieste era ancora aperta e attorno alla sorte del capoluogo giuliano, luogo storico dell’italianità, si era ricostituito il sentimento patriottico

Col passare del tempo, però, l’interesse venne meeno. Se la politica guardava da altre parti, lo facevano anche i media.

Le grandi correnti storiografiche avevano altri problemi di cui occuparsi e quella del confine orientale divenne una storia solo locale. Inoltre, nella società del boom economico, gli italiani non volevano ricordare le storie degli anni della guerra, della sconfitta e della miseria.

Anche gli esuli, per integrarsi, rinunciarono a parlare del loro passato, a volte si vergognavano pure. Basti pensare che alcuni non tornarono più in Istria e Dalmazia. Troppo doloroso.

Inoltre, quando Trieste ritornò all’Italia, a nessuno interessò più l’Istria.