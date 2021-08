Il Gratta e vinci porta a Udine 2 milioni di euro

La Dea Bendata bacia Udine. Una vincita milionaria è stata centrata questa mattina dalla cliente di una tabaccheria di via Roma. La fortunata giocatrice ha acquistato cinque 'Gratta e vinci' da 10 euro; uno le ha regalato una vincita da 2 milioni. La signora, una cliente non abituale, dopo l'acquisto ha grattato subito la parte argentata del biglietto per verificare eventuali vincite.

"È rimasta scioccata. Non mi ha detto nulla di particolare" racconta all'Ansa il titolare che, da nove anni, gestisce la tabaccheria 71 di borgo stazione ed è conosciuto da tutti nella zona come 'Marco'. "Nemmeno io inizialmente avevo compreso l'entità della vincita. Ho controllato sul monitor e mi è apparso che avrebbe dovuto recarsi in banca per ritirare la somma di denaro. Le ho chiesto la cortesia di fare una copia del biglietto. Solo in seguito mi sono accorto della somma vinta. Non so se la rivedrò ancora...".

La notizia si è diffusa in fretta nel quartiere e tanti curiosi sono entrati nella tabaccheria in mattinata per accertarsi di quanto accaduto. "In questi anni ci sono state tante vincite, ma è la prima così grossa", conclude il titolare.