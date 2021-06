Il kayak si rovescia, salvi padre e figlio

Disavventura per padre e figlio, di 60 e 23 anni, di Pasian di Prato. Intorno alle 12.30, mentre stavano navigando sul fiume Livenza, a Sant'Odorico di Sacile, a bordo di un kayak biposto, sono finiti in acqua, dopo che l'imbarcazione si è ribaltata.

Pur in difficoltà, sono comunque riusciti a dare l'allarme con il telefono cellulare; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Sacile, insieme ai sanitari inviati dalla Sores. I due si sono aggrapparti ad alcuni tronchi, in acqua, e sono riusciti a mettersi in salvo, superando la forza della corrente, per poi risalire lungo un terrapieno. Non sono rimasti feriti e non è stato necessario per loro alcun intervento sanitario. Sono rientrati a casa con la loro auto.

Si tratta di due persone esperte in questo tipo di attività sportiva, che praticano da alcuni anni. Il ribaltamento del kayak si è verificato dopo circa 20-30 minuti di navigazione.