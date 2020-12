Il ladro delle canoniche colpisce ancora, ma cambia zona

Nuovo colpo del ladro delle canoniche. Sempre che si tratti della stessa persona. Sì, perché questa volta, invece di prendere di mira le canoniche della zona collinare tra Mereto, Flaibano e San Daniele, si è spostato e ha raggiunto Reana del Rojale.

Ieri pomeriggio è entrato in azione durante la celebrazione della messa. Il parroco, dopo aver officiato il rito, intorno alle 18 è rientrato in canonica, a Valle, e ha notato la porta d'ingresso scassinata. A differenza dei precedenti colpi, dove il malvivente solo in un caso è riuscito a impossessarsi di qualche bene (un televisione e 100 euro), la canonica di Reana era allarmata. È scattata quindi la sirena.

A quel punto il malvivente se l'è data a gambe. Non ha rubato nulla. Restano i danni al portone di ingresso.