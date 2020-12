Il ladro delle canoniche colpisce ancora

È di nuovo caccia al ladro delle canoniche. Un ennesimo episodio, ieri, dopo quelli che si sono verificati nella zona Collinare Orientale nei giorni scorsi. Un primo episodio a Mereto di Tomba, con un tentativo di furto, mentre il prete stava celebrando la messa. Poi a Flaibano e prima ancora a Coseano.

La modalità è sempre la stessa: il malvivente, che a questo punto potrebbe verosimilmente essere sempre la stessa persona, spacca la porta d'ingresso della canonica. Una volta all'interno cerca oro e soldi o beni di valore. Non trova mai nulla e se ne va. Si tratta di canoniche che non vengono abitate quotidianamente e, quindi, custodiscono beni di valore.

Tutti i tentativi di furto sono stati denunciati ai Carabinieri che hanno avviato immediatamente una serie di indagine per identificare il responsabile.

L'ultimo caso ieri, in serata, a San Vito di Fagagna; i Carabinieri di Martignacco hanno ricevuto una segnalazione da parte del sacerdote in merito a un nuovo tentativo di effrazione. Identico il modus operandi: l'uomo, o gli uomini, hanno spaccato la porta d'ingresso per poi penetrare all'interno e cercare beni di valore.

Anche in questo caso i malviventi se ne sono andati a mani vuote. Le indagini sono state avviate dalla stazione dei militari dell'Arma di Fagagna, in stretta collaborazione con i colleghi della Sezione Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Udine.