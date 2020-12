Il ladro sceglie la casa sbagliata, lo ferma il vicino carabiniere

I Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Pordenone hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino slovacco di 36 anni, per furto in abitazione commesso nella notte di ieri.

L’uomo si era introdotto in una casa di Zoppola e aveva rubato alcuni generi alimentari e indumenti per un valore di 70 euro. Il proprietario l'ha scoperto e ha richiamato l’attenzione del vicinato; è accorso in suo aiuto un Carabiniere in servizio alla Centrale Operativa di Pordenone.

Il militare, in quel momento, stava uscendo di casa per andare in caserma. Assieme al padrone di casa, è riuscito a bloccare il ladro, trattenendolo fino all’arrivo della pattuglia della Radiomobile.

Portato in stazione per gli accertamenti del caso, si è scoperto che era già noto alle Forze dell’Ordine per diversi reati, non solo di natura predatoria. Così è stato trattenuto nella caserma di via Planton, in attesa del giudizio per direttissima che si è concluso nel pomeriggio, con la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria che, concordando con l’operato dei Carabinieri, ha richiesto e ottenuto la misura della custodia cautelare in carcere per l'uomo.