Il locale è aperto e il barista è senza mascherina

Il titolare di un bar di Ruda è stato sanzionato nel tardo pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di Fiumicello Villa Vicentina che, durante i normali controlli anti Covid, lo hanno trovato aperto ben oltre le 18. Il banconiere, inoltre, era senza mascherina. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro.

Sono stati sanzionati anche due clienti che si trovavano all'esterno del bar perché provenienti da un altro comune. Non hanno rispettato, quindi, il divieto di uscire dal proprio territorio di residenza e dalla propria abitazione, movimenti concessi solo in caso di necessità. Anche per loro è scattata la sanzione di 400 euro.