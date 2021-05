Il locale è pieno, scatta la chiusura per cinque giorni

In seguito a numerose segnalazioni alla Sala Operativa del Comando della Polizia Locale e della Questura di Udine, gli agenti sono intervenuti ieri al Laghetto Alcione, in via dei Prati, nella periferia a sud di Udine, con quattro equipaggi.

All'interno del locale erano in corso una festa ed erano presenti numerosi avventori, non rispettando la normativa anti-Covid, che vieta la consumazione di cibi e bevande al chiuso, oltre naturalmente a proibire gli assembramenti.

Diversi clienti sono riusciti ad allontanarsi; alla fine, sono state sanzionate 18 persone. In collaborazione con la squadra amministrativa della Questura, è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni ed è scattata anche la sanzione amministrativa.