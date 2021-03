Il locale sembra chiuso, ma all'interno ci sono sei clienti

Questa mattina, intorno alle 10, alla Sala operativa della Questura di Pordenone sono arrivate alcune segnalazioni di uno strano via vai di persone in corrispondenza del bar Eden, in via Grigoletti. Sono stati, quindi, inviati sul posto due equipaggi della Squadra Volante. Gli agenti hanno verificato come il locale risultasse chiuso, ma la porta laterale dell’esercizio, su via Maniago, era aperta.

I poliziotti, quindi, sono entrati nel locale, sorprendendo il titolare e sei clienti intenti a consumare le loro ordinazioni. Riscontrata, quindi, la violazione delle normative anti-Covid gli agenti hanno multato tutti i presenti, applicando anche la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni del pubblico esercizio.