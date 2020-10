Il lockdown sloveno non ferma i passeur, quattro arresti

L’altopiano Carsico, nonostante il lockdown in Slovenia, continua a essere utilizzato dai trafficanti di esseri umani per il trasporto in Italia di gruppi di migranti provenienti dalla rotta balcanica.

Negli ultimi giorni, la Polterra di Trieste ha arrestato due coppie di passeur, da poco entrati dal confine sloveno. Alle prime ore dell’alba, la Polizia di frontiera, in collaborazione con una Volante del Commissariato di Muggia, ha intercettato a San Dorligo della Valle una Honda Civic che procedeva verso la città a velocità sostenuta. All’interno dell’abitacolo e del bagagliaio erano stipati sei migranti (cinque pakistani e un afghano).

Alla guida dell'auto due cittadini pakistani, entrambi senza patente di guida, arrestati per favoreggiamento all’immigrazione clandestina. I due trafficanti di uomini, a quanto si è poi appreso, stavano tentando di condurre il gruppetto nelle vicinanze di Udine.

Al termine di un inseguimento transfrontaliero operato dalla Polizia slovena, invece, gli agenti della Polterra e del Commissariato di Muggia hanno intercettato, nei pressi del valico di Ospo-Noghere, un furgone Opel Vivaro; stipati all'interno del mezzo 17 migranti pakistani. Alla guida due cittadini bielorussi, anche loro fermati per favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Le successive indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste.