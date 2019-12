Il maltempo? Ha le ore contate

Stamattina sull'alto Adriatico si è formata una depressione, che nel pomeriggio si sposterà lentamente in Croazia. Dopo una pausa nella notte, sulla regione sono ricominciate le precipitazioni. Dal tardo pomeriggio, miglioramento con schiarite e cessazioni del vent e delle piogge a partire dal Pordenonese e dalla Carnia; in serata rischio nebbia. Domani avremo bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. Di notte possibili nebbie in pianura e nelle valli.

EFFETTI AL SUOLO. Nella nottata segnalata la presenza di un fontanazzo in località Fraforeano in comune di Ronchis.

CORSI D’ACQUA. Prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua, finora non si segnalano particolari criticità. Per il Tagliamento alle 7 i livelli degli idrometri sono: a Venzone 1,52 m, in diminuzione; a Madrisio 4,79m, in diminuzione; a Latisana 6,99m, in diminuzione.

Per l’Isonzo alle 7 i livelli degli idrometri sono: a Gorizia 1,89m, in diminuzione; a Gradisca 7,25m, in diminuzione; a Pieris 5,03m, in diminuzione.

Per il Meduna alle 7 i livelli degli idrometri sono: a Pordenone Meduna 18,3m, in diminuzione; a Pordenone Noncello 6,04m, in lieve aumento.

STRADE. Restano chiuse al traffico la regionale 112 "della Val Aupa" al km 10+500 a Moggio Udinese e la regionale 63 "di Pala Barzana" in località Navarons (comune di Meduno). Sono chiusi i guadi Malina in Comune di Premariacco, Murlis in Comune di Zoppola, Rauscedo in Comune di San Giorgio della Rinchinvelda.

MAREA. La marea a Grado alle 6 ha raggiunto il valore di 0,92m (riferito allo zero Punta Salute), a Trieste alle 6 il valore di 2.34m (riferito allo zero Istituto Talassografico).

DIGHE. Alle 6 la diga di Salcano scarica 780 mc/s in diminuzione; l’invaso di Ravedis scarica circa 55mc/s e l’invaso di Ponte Racli 53mc/s per un totale complessivo di 108mc/s in diminuzione.

Nella notte sono intervenuti per monitoraggio del territorio circa 40 volontari con 10 mezzi. Le chiamate registrate dal servizio del NUE112 legate al maltempo sono una quindicina. Dalla serata di ieri alle 6 di oggi le chiamate gestite dalla SOR (numero verde 800500300) sono circa 70.