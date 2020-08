Il maltempo non risparmia Udine

Il maltempo non ha risparmiato Udine. Forti piogge e raffiche di vento, in particolare nel pomeriggio tardo e nella prima serata. Una pianta ad alto fusto è caduta in viale Venezia ed è finita contro una palazzina residenziale, coinvolgendo in particolare balconi.

In viale Martignacco, in più punti, tra cui vicino al distributore, altri alberi ad alto fusto si sono schiantati al suolo; per la messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli.

Piante cadute anche in piazza Primo Maggio. Nessuna persona è rimasta ferita. Qualche problema inevitabile per la viabilità.