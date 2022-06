Il marito maltratta lei e le figlie, chiede aiuto tramite la scuola

Il marito da tempo maltratta lei e le figlie. Per uscire dall’incubo, una donna ha chiesto aiuto tramite la scuola frequentata da una delle bambine. Affida alla figlia il compito di scrivere un bigliettino e consegnarlo alla propria insegnante per raccontare la difficilissima situazione che si vive in casa.

Il suo Sos arriva al dirigente scolastico che contatta la Squadra Mobile della Questura di Udine, facendo scattare un’indagine per maltrattamenti a carico dell’uomo, un 46enne nordafricano.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno permesso di scoprire come la donna fosse vittima, dal 2013, di violenze di ogni tipo: il marito la offendeva e mortificava, urlandole contro frasi offensive oppure, contattando telefonicamente i suoi familiari in Ghana, intimava loro di venirsela a prendere in quanto non voleva più stare con lei. In diverse occasioni minacciava di picchiarla e di portarle vie le figlie.

La situazione è peggiorata nel tempo e, di recente, alle violenze psicologiche, si erano aggiunte anche quelle fisiche. L’uomo l’ha più volte presa a calci, causandole lesioni personali refertate al Pronto Soccorso dell’ospedale di Udine. In più occasioni l’ha obbligata a consumare rapporti sessuali. Le impediva di trovare un lavoro e di uscire di casa, se non per portare a scuola le figlie, in modo da indurla in uno stato di isolamento. Rifiutava di darle il denaro per affrontare le spese quotidiane. Il tutto anche davanti alle figlie.

A seguito dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, si è arrivati all’emissione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi alla parte offesa e alle figlie, emessa dal Gip del Tribunale di Udine per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi nei confronti della moglie e delle figlie ed eseguita ieri dagli agenti della Polizia di Stato.