Il marito muore, la moglie cade e non riesce a chiedere aiuto

Un 84enne è stato trovato senza vita in un'abitazione di Aprilia Marittima, dove viveva con la moglie. E' successo alle 14 in via dell'Anguilla. I vicini non vedevano i due anziani da giorni e hanno allertato i soccorsi.

La signora era a terra, in camera, mentre il marito è stato trovato sotto il letto, senza vita, probabilmente per un malore.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

L'anziano, nato in provincia di Sassari, era deceduto da qualche giorno. La moglie, 88 anni, non era riuscita a chiedere aiuto a seguito di una caduta che non le ha permesso di alzarsi da terra.