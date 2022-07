Il mercato della droga non conosce crisi

Pandemia, crisi economica, guerra: sembra che nulla riesca a fermare il mercato della droga. Lo confermano i dati della relazione annuale della Direzione centrale dei servizi anti-droga del Ministero degli Interni relativi al 2021. A livello nazionale non solo si evidenzia un netto aumento dei sequestri di droga rispetto all’anno precedente, ma il risultato è il quarto, per quantità, dal 2000 a oggi. In particolare, in Friuli Venezia Giulia nel 2021 sono state effettuate 349 operazioni antidroga, con un decremento dell’8,64% rispetto all’anno precedente. Ciò nonostante i quantitativi di sostanze sequestrate sono aumentati del 146,61%, passando da 143 chilogrammi del 2020 ai 352 dell’anno scorso.

In cima alla classifica, sia in Italia sia nella nostra regione, la cocaina, che - arrivando in Fvg ai 162 chili sequestrati nel 2021 - non solo rappresenta circa la metà del volume totale degli stupefacenti sequestrati, ma praticamente vede triplicata la sua circolazione. L’andamento dei primi mesi di quest’anno sembra, inoltre, confermare il rilevante aumento dei volumi sottratti al mercato illecito.

Si tratta di una crescita costante e dall’andamento esponenziale, determinati da una serie di fattori, tra i quali spiccano il fatto che il nostro Paese sia un rilevante punto di snodo e di passaggio verso altri mercati. L’incremento percentuale più importante in Fvg, però, lo segna l’eroina, che passa dai 2 chili scarsi del 2020 agli oltre 8 dello scorso anno, crescendo di quasi quattro volte in soli 12 mesi. A causa delle peculiari caratteristiche della domanda, circoscritta e riferibile a un numero pressoché stabile di consumatori, l’uso di questa sostanza è stabile nel tempo.

Il risultato del 2021 conferma anche che la cannabis resta uno degli stupefacenti più usati nel nostro Paese. A livello italiano rappresenta da sola oltre due terzi di tutta la droga individuata dalle Forze di Polizia, a dimostrazione di un livello costantemente elevato della domanda. Nella nostra regione sono stati sequestrati 136 chili di derivati dalla cannabis, nel dettaglio 26 chili di hashish e 110 di marijuana. In calo le quantità sequestrate di droghe sintetiche, anche se crescono quelle in forma liquida, come Gbl e Ghb, noti come “droghe dello stupro”, tornate alla ribalta per un vasto fenomeno di spaccio online.

E proprio internet e i social network, permettendo comunicazioni anonime, sono diventati strumenti molto diffusi nell’attività di spaccio.

In Fvg per reati legati agli stupefacenti sono state denunciate 523 persone, con 220 arresti, delle quali 192 stranieri (pari 37% del totale regionale), mentre i minori sono stati 32, cioè il 6%. Infine le vittime dell’abuso di sostanze nel 2021 sono state 12, mentre il picco dell’ultimo decennio era stato registrato nel 2020, con 13 decessi.

Nessun identikit, tutti cercano lo sballo

In prima linea a contrastare il traffico di stupefacenti sul territorio ci sono le forze dell’ordine. Ovviamente il loro è anche un punto di osservazione privilegiato per valutare il fenomeno, dal punto di vista sociale e giudiziario. Per questo abbiamo interpellato il Capo della Squadra mobile di Udine, Massimiliano Ortolan, che ha commentato i dati emersi dal report 2021 della Direzione centrale dei servizi antidroga del Ministero degli Interni.

“Una doverosa premessa riguarda il fatto che si tratta pur sempre di una statistica, per cui il dato puntuale riportato risente di tutte le possibili varianti. Faccio un esempio: il quantitativo sequestrato di eroina nel 2021 in Friuli Venezia Giulia è 4 volte quello del 2020, ma presumibilmente il numero di fruitori non è quadruplicato. Era piuttosto il dato di due anni fa a essere parziale. Per questo motivo ha più senso seguire le tendenze in periodi di tempo più lunghi”.

“Detto ciò, ovviamente sappiamo che anche nella nostra regione circolano tutti i tipi di sostanze e che cocaina e cannabis sono in cima alle preferenze dei consumatori. Per questi ultimi non è possibile stilare un identikit, tanto sono varie le tipologie di persone che assumono droghe nelle circostanze e per gli scopi più differenti. Ci sono i ragazzi che fumano canne a scopo ‘ricreativo’, ma ci sono anche i professionisti adulti che cercano di gestire lo stress lavorativo attraverso la cocaina. Ci sono i ‘tossici’ che ancora consumano eroina e ci sono quelli che usano droghe sintetiche, in genere quelle dello stupro comprate online, per festini a base di eccessi. Insomma, la droga non è più riservata a gruppi specifici e ben identificabili, ma più trasversale”.

“Inoltre anche i prezzi sono accessibili a grandi fette di popolazione. Basti pensare che un grammo di cocaina, che è la sostanza più cara, costa mediamente 100 euro, ma che adesso gli spacciatori preparano dosi anche inferiori al grammo, per raggiungere più clienti possibile. Le sostanze in Fvg arrivano prevalentemente dalla rotta balcanica, ma anche dal Veneto, dove giunge da Mediterraneo o Nord Europa”.