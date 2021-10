Il mezzo agricolo prende fuoco, agricoltore muore carbonizzato

Un agricoltore è morto carbonizzato poco prima delle 15, mentre stava curando le campagne, a Cavalicco di Tavagnacco.

Per cause in corso di accertamento il mezzo che stava utilizzando per lavorare la terra si è incendiato e l'uomo è rimasto gravemente ustionato, morto sul colpo.

Sono intervenuti i sanitari, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, insieme ai Vigili del Fuoco del Comando di via Popone. Purtroppo per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto che hanno informato tempestivamente il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.