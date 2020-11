Il mezzo da lavoro si ribalta, resta schiacciato

Un 74enne residente di Forni di Sotto ha subìto un infortunio mentre lavorava sui terreni di sua proprietà con un mezzo cingolato presso i Fienili Covardins, a quota 952 metri, sopra l'abitato di Forni, in Val Poschiedea.

Su un tratto in pendenza, il cingolato si è inclinato, sbalzandolo al suolo e rovesciandosi sopra di lui. L'uomo ha subito diversi traumi, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, a soccorrerlo, le squadre della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza di Tolmezzo, sei tecnici in tutto, che hanno coadiuvato le operazioni assieme all'equipe dell'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore, inviato sul posto dal momento che l'elisoccorso regionale era già impegnato in un'altra operazione. L'uomo è stato elitrasportato a Udine. L'intervento si è svolto tra le 12 e le 13.30 circa.