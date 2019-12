Il Ministro Fioramonti istituisce i premi Giulio Regeni

Il 25 gennaio 2016 al Cairo veniva sequestrato, torturato e barbaramente ucciso un promettente ricercatore italiano di ventotto anni. Si chiamava Giulio Regeni. Dopo aver frequentato il liceo classico a Trieste si era diplomato negli Stati Uniti per poi laurearsi e specializzarsi in Inghilterra. In Egitto era andato per un lavoro di ricerca legato al suo dottorato presso l’università di Cambridge. "Per celebrare la sua vita e il suo lavoro, d’intesa con la famiglia di Giulio e la loro legale, abbiamo istituito i Premi Regeni", annuncia il Ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonti. "Sono destinati a cinque tesi di laurea e di dottorato svolte nelle scienze sociali e umane che abbiano come oggetto ricerche su temi riguardanti l’attuazione concreta della tutela dei diritti umani negli ambiti economici, sociali e politici".

"Sono per fortuna molti i giovani ricercatori italiani - e non solo italiani - che continuano a viaggiare nel mondo, spesso in zone difficili e complicate, spinti dalla curiosità e dalla passione per la ricerca. Viaggiano per rivelare ciò che ancora non sappiamo, per analizzare fenomeni che ancora non comprendiamo, per far avanzare la conoscenza. Sono ragazze e ragazzi innamorati delle differenze, che sanno che la diversità è un patrimonio da scoprire", spiega ancora il ministro.

"È a loro, ai tanti 'Giulio' che lasciano la propria casa per andare incontro al mondo per studiarlo, capirlo, e magari migliorarlo che dedichiamo questi premi. In nome di un giovane che aveva scelto di dedicarsi alla ricerca e di cui siamo stati troppo presto privati a causa di un barbaro omicidio fino ad oggi impunito. Perché il suo rigore, la sua umanità e la sua intelligenza siano di ispirazione per molti altri futuri ricercatori", conclude Fioramonti.