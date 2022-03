Il motociclista finì in stato vegetativo, chiesto un risarcimento milionario

La richiesta di danni è altissima: 2,4 milioni di euro. Al momento, però, il Tribunale di Udine ha stabilito una provvisionale di 40mila euro. Sarà poi il giudice civile a stabilire la cifra effettiva per risarcire il motociclista finito in stato vegetativo. E’ la decisione del giudice Nicolò Gianesini, che oggi ha condannato a 1 anno di reclusione, pena sospesa, un uomo di 53 anni di Manzano accusato di lesioni personali stradali gravissime. Il pm aveva chiesto 1 anno e 6 mesi di reclusione. All’uomo è stata anche sospesa la patente per un anno e 6 mesi.



Il fatto risale al settembre 2017 ed è avvenuto a Codroipo. Allora il condannato si è immesso con un autocarro sulla Pontebbana, proprio quando un motociclista stava superando un veicolo a una velocità superiore al limite. I due sono entrati in collisione e, in conseguenza delle lesioni riportate, il centauro, un 56enne di San Daniele, ora si trova in stato vegetativo ospitato in una struttura specializzata. A chiedere il risarcimento sono stati i familiari, rappresentati dagli avvocati Roberto Mete e Alessio Bozzi Parutto.



Il difensore del 53enne, l’avvocato Guglielmo Pelizzo, che nell’arringa ha sottolineato l’imprevedibilità della manovra del motociclista, ha annunciato ricorso in appello.