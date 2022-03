Il movimentato sabato sera di 32enne di Udine finisce in Questura

Esce il sabato sera, torna a casa il lunedì con una condanna a 10 mesi di reclusione. E’ l’epilogo del weekend di un uomo di 32 anni del capoluogo friulano, condannato per direttissima dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi atte a offendere.

Il fine settimana del 32enne volge al peggio domenica 6 marzo all’una di notte, quando i gestori di un bar di via Mercatovecchio hanno chiamato la Polizia di Stato per segnalare la condotta molesta dell’uomo. Portato in Questura, al momento della perquisizione ha spintonato un agente e ha resistito brandendo il cellulare e le chiavi di casa. Inoltre, nel suo zaino è stato trovato un coltellino svizzero.

Lui si è difeso dicendo che al momento della perquisizione era al telefono con il suo avvocato e che il coltellino serviva per la manutenzione dello skateboard che aveva con sé. Il difensore, l’avvocato Francesco Scialino, ha annunciato ricorso in appello.