Il Night Club è aperto nonostante il Dpcm

Cinque clienti e il titolare di un night club di Roveredo in Piano sono stati sanzionati nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Pordenone. Il locale, assimilato in base al Dpcm a una discoteca e locale da ballo, avrebbe dovuto essere chiuso. Non si tratta, infatti, di un bar che può tenere aperto durante il giorno.

Invece, gli agenti hanno trovato musica a tutto volume e ballerine all'opera. Sono scattate, quindi, le sanzioni amministrative per i clienti che si trovavano all'interno e per il titolare. Non è stata disposta la chiusura poiché il locale deve rimanere comunque chiuso in base alle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19.