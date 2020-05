Il Noe ferma un'esportazione illecita di rifiuti

Sempre attento il monitoraggio da parte del Noe, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Udine sui carichi di merci che giungono in frontiera e potrebbero celare in realtà il tentativo di esportare illecitamente rifiuti oltre i confini nazionali. Al termine di un controllo sui flussi di merci al valico di Fernetti, i militari, supportati da personale del locale Servizio Antifrode, hanno controllato un carico di pannelli fotovoltaici che è risultato privo della documentazione richiesta dalla normativa di riferimento in materia di Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) necessaria a certificarne la natura di merce, escludendo quella di rifiuto.

I successivi accertamenti dei Carabinieri del Noe hanno permesso poi di risalire al legale rappresentante della società che ha tentato di esportare illegalmente i rifiuti Raee e al legale rappresentante della ditta acquirente dei manufatti.

Il cedente e l'acquirente, rispettivamente un italiano domiciliato in provincia di Imperia e un siriano residente in Germania, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per concorso nel reato di traffico illecito di rifiuti.

L’intero carico, costituito da 900 pannelli fotovoltaici del valore di 15.000 euro, è stato sottoposto a sequestro a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che ha assunto il coordinamento delle indagini.