Il nonno non risponde, era morto da giorni

Va a trovare il nonno e lo trova morto. La triste scoperta questa mattina, poco prima delle 10, in un'abitazione di Tavagnacco. A chiamare il 112 è stata la nipote della vittima. Inutili purtroppo i soccorsi. Per l'uomo, un pensionato che viveva da solo, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

Pare che la morte risalga a qualche giorno fa. L'uomo è stato colto da un improvviso malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, è stata autorizzata la composizione della salma in camera mortuaria, a disposizione dei familiari per la celebrazione dei funerali.