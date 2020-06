Il perché della corsa a costruire ovunque nuove centraline

Derivare acqua per produrre energia rende molto, anzi moltissimo. Non usa giri di parole l’architetto Domenico Romano, già presidente del Consorzio Bim Tagliamento, al quale abbiamo chiesto di chiarirci quali sono effettivamente le cifre in gioco quando si parla di sfruttamento dei corsi d’acqua a fini idroelettrici. “Derivare conviene sempre, - ribadisce Romano - tanto più che servirà sempre più energia, anche alla luce del passaggio alla mobilità elettrica. La convenienza economica a investire nelle centrali è rimasta notevole, nonostante stiano venendo meno strumenti incentivanti come i certificati verdi e bianchi. Si stima infatti che nei prossimi 10 anni i consumi cresceranno di oltre il 35%. Se anche solo il 30 o 40% del parco auto passerà all’elettrico dovremo contare su maggiori forniture, anche domestiche, perché nelle abitazioni bisognerà ricaricare le auto e si passerà facilmente a quote di potenza impegnata ben oltre i 6 o 7 kilowatt, facendo così la gioia dei fornitori di energia”. Gli impianti idrolettrici richiedono investimenti importanti, ma meno di un tempo perché l’elevata automazione e le tecnologie utilizzate sono tali da limitare notevolmente i costi di realizzazione rispetto al passato. Al contempo, i canoni sembrano decisamente convenienti: “Mi pare evidente – conferma Romano -. Prendiamo un impianto tipo attorno ai 2.470 kilowatt di potenza media concessa in centrale, parametro che non va confuso con la produzione effettiva. Ebbene, al Bacino imbrifero montano vanno corrisposti annualmente a titolo di sovra canone 31,5 euro per ogni chilowatt di potenza impegnata, pari a quasi 78mila euro. A questo va aggiunto il sovra canone destinato al Comune rivierasco, pari a circa 5,7 euro e dunque vanno aggiunti altri 14mila euro che il titolare della derivazio

ne dovrà versare entro il febbraio dell’anno successivo al Bim ed entro fine giugno per il sovracanone rivierasco. La produzione di una centrale dipende molto dalla stagionalità, ma si può stimare che una centrale da 2.470 kilowatt possa produrre in media attorno ai 5 o sei milioni di kilowatt annui che, moltiplicati per 0,15 euro (prezzo di vendita dell’energia) permettono un introito vicino ai 900mila euro all’anno, tale da garantire il rientro nell’arco di quattro o cinque anni dell’investimento e guadagni davvero molto elevati”. In pratica, è possibile diventare milionari sfruttando un bene pubblico per antonomasia: “Basta essere proprietari di pochi impianti – spiega l’interlocutore - per guadagnare milioni. E’ il problema sul quale si sta dibattendo ormai da oltre mezzo secolo. Nel caso del Bim Tagliamento e fronte di qualche milione di sovra canone chi deriva ricava centinaia di milioni. Non crederà che grandi multinazionali come Edf o giganti del calibro di A2A (Edipower) abbiano comprato gli impianti e sfruttino le nostre acque senza motivo. Tra l’altro, l’automatizzazione sempre più spinta ha portato a una drastica riduzione dei posti lavoro. Basti citare il caso di e nucleo idroelettrico di Udine, ha ridotto del 75% i dipendenti a Somplago”. Molti utili, pochi costi. Viene in mente cosa accadeva due secoli orsono con le miniere. “E’ anche peggio – taglia corto Romano - perché ora, oltre al danno economico dovuto al fatto che fanno pure a meno del personale, usano a proprio piacimento una risorsa che è di tutti, risparmiando se possibile anche sulla manutenzione”.