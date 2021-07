Il Pm chiede l'assoluzione dell'imputato, ma arriva la condanna

Sia la pubblica accusa, sia la difesa avevano chiesto l’assoluzione dell’imputato, ma è arrivata comunque la condanna. Il giudice monocratico Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine ha inflitto un anno di reclusione - con la sospensione condizionale della pena - a un quarantenne di Tolmezzo per aver procurato lesioni a un compaesano.

Il fatto risale al marzo del 2017, quando durante un diverbio fuori da un bar di Zuglio, la persona offesa rimase ferita al volto, con fratture all’osso in cui risiede l’occhio e alla mascella.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole nonostante il viceprocuratore onorario Patrizia Rech e il difensore, l’avvocato Igor Cigliani di Tolmezzo, non avessero reputato provato il fatto da quanto emerso in dibattimento. Scontato il ricorso in appello.