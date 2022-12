Il Pm chiede sei anni per l'ex alto funzionario accusato di corruzione

Sei anni di reclusione, quasi 26mila euro di danni a favore del ministero del Lavoro e la confisca dei beni sequestrati, 450mila euro in denaro e diversi immobili a lui intestati. Sono le richieste del sostituto procuratore Marco Panzeri nei confronti di Michele Candreva, ex alto funzionario ministeriale che deve rispondere in Tribunale a Udine dell'accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Secondo il capo d’imputazione, tra il 2013 e il 2016 il professionista percepì dalla Pilosio spa di Tavagnacco oltre 25mila euro complessivi in contanti per accelerare le autorizzazioni per la commercializzazione di alcuni ponteggi, anche sostituendo clandestinamente documenti già depositati al Ministero.

Nella requisitoria, il pm ha sostenuto che l'attività corruttiva è stata provata dalle intercettazioni della Guardia di Finanza, dalle testimonianze rese in aula dai corruttori e soprattutto da un'agenda trovata in casa sua nella quale erano annotate in codice somme di denaro milionarie percepite nell’arco di 26 anni. "La Pilosio - ha detto Panzeri - aveva la necessità di ottenere in tempi stretti le autorizzazioni per essere competitiva rispetto alle altre aziende che si servivano di Candreva. Era un sistema - ha concluso - che si autoalimentava".

Diversa la ricostruzione del difensore, l'avvocato Dario Romano del Foro di Roma, per il quale non si trattava di bustarelle, ma di compensi per consulenze effettuate in libera professione, anche se corrisposti in nero e senza autorizzazione. Il legale ha inoltre sottolineato che l'accusa non ha circostanziato le voci contenute nell'agenda e che la sostituzione dei documenti al ministero fu fatta in un caso su richiesta dalla stessa Commissione, in un altro contro la volontà della stessa Pilosio. La sentenza è attesa per gennaio.