Il posto fisso? Per il Tar non è l'unico da tutelare

Il posto fisso non è l’unico tipo d’impiego per il quale debba essere tutelata la presenza del lavoratore in un determinato territorio. Lo ha stabilito il Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso di un carabiniere al quale era stato negato il trasferimento.

Il militare era stato spostato da Milano a Udine per ragioni d'incompatibilità ambientali, legate a un’inchiesta. Archiviato il procedimento, il carabiniere ha chiesto di tornare in Lombardia dove la compagna lavora come personal trainer. L’Arma aveva risposto picche perché la donna, che non ha un lavoro subordinato a tempo indeterminato, avrebbe potuto raggiungere il compagno in Friuli.

Il giudice ha dato ragione al ricorrente. Il trasferimento in Friuli avrebbe comportato per la donna la perdita di un importante avviamento professionale e, presumibilmente, di gran parte del reddito.