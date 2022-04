Il Prefetto Giannini a Udine per la posa di nove pietre d’inciampo

Ci sarà anche il Capo della Polizia di Stato, il Prefetto Lamberto Giannini, venerdì 22 aprile, alle 10.30, a Udine per la cerimonia della posa delle nove pietre d’inciampo in memoria dei poliziotti in servizio alla Questura friulana che persero la vita nei campi di concentramento nazisti.

Nel luglio del 1944 gli uffici della Questura vennero circondati dalle SS e una quarantina di poliziotti vennero arrestati perché sospetti di attività antinazista. Dopo i primi accertamenti, dieci di loro furono deportati nei campi di concentramento e solo uno riuscì a ritornare in Patria, segnato, però, indelebilmente da quei tragici fatti.

Le pietre troveranno dimora davanti alla sede dell’epoca della Questura, in via Treppo, dove i poliziotti prestavano servizio e dove vennero arrestati. Ognuna restituisce alla coscienza collettiva il ricordo di valorosi poliziotti ed impiegati di pubblica sicurezza che hanno sacrificato la vita portando all’estremo compimento il giuramento di difendere la collettività ed i valori di civiltà, umanità e giustizia.

Il Comune di Udine, la Questura e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato intendono onorare pubblicamente quel sacrificio nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria.

Dopo il saluto del Sindaco Pietro Fontanini, del Questore Manuela De Bernardin, del presidente regionale e vicepresidente nazionale dell’Anps Giovanni Roselli, interverranno la curatrice del progetto Anna Colombi, l’attrice Gioia D’Angelo (nipote del caduto commissario Antonio D’Angelo), gli studenti del liceo classico Stellini con alcuni spunti di riflessione e gli allievi del conservatorio Tomadini con un omaggio musicale. Condurrà l’evento l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot.

Dal 22 al 30 aprile sarà possibile visitare liberamente la mostra “2022 – Pietre d’inciampo a Udine”, negli orari di apertura del conservatorio, allestita nei locali di via Treppo 4, dove sarà anche disponibile gratuitamente il catalogo. Saranno esposte, tra l’altro le uniformi originali della Polizia, risalenti all’epoca storica della guerra di liberazione. L’intero progetto dedicato al percorso di memoria, rappresentato dalle pietre d’inciampo, gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.