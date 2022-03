Il Presidente della Repubblica Mattarella a Trieste, 'esempio per l'Europa'

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Trieste, dopo lo storico incontro del 13 luglio 2020 con il suo omologo sloveno Borut Pahor e la presenza, a novembre 2019, alla Opening Ceremony della Sissa.

Firma per il Narodni Dom. La visita, nell'arco della mattinata, è scandita da tre appuntamenti, il primo, alle 10.15, al Palazzo del Governo, per il trasferimento del Narodni dom dall'Università degli Studi di Trieste alla Fondazione Narodni dom, fecendo seguito proprio agli impegni assunti nel 2020 (il video).

"Una scelta importante quella compiuta dal Capo dello Stato di venire oggi a Trieste, vista la particolare situazione di crisi internazionale: Trieste è stata sempre, soprattutto in ambito culturale e scientifico, centro europeo di incontri e di dialogo fra mondi a volte anche contrastanti tra loro" ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'arrivo del Presidente Mattarella per la firma della restituzione del Narodni dom alla comunità slovena. Presente tra gli altri, assieme a Fedriga, anche l'assessore regionali alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.

Come ha sottolineato Fedriga, il passaggio odierno, che vede l'autorevole partecipazione del Capo dello Stato, testimonia il consolidamento dei rapporti di collaborazione e di amicizia tra l'Italia e la Slovenia. "In questo - ha aggiunto il governatore - si inserisce il superamento dei retaggi del Novecento, che per queste terre hanno significato un periodo di divisione e diffidenze a cui oggi possiamo guardare come momenti appartenenti a un'epoca passata, perché il presente ci proietta in una prospettiva in cui la pacifica convivenza e la cooperazione – ha concluso - diventano una concreta opportunità di sviluppo che abbiamo il dovere di cogliere".

L'inaugurazione dell'anno accademico. Subito dopo il Capo dello Stato si è trasferito al Campus di Piazzale Europa, per la Cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022, in occasione del 98esimo anno dalla fondazione dell'Ateneo.

Ad aprire l'appuntamento il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che ha sottolineato l'importanza della visita del Capo dello Stato e ha messo in relazione la tragica esperienza dell'Ucraina con l'esodo istriano, fiumano e dalmata, evidenziando la solidarietà della città nell'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra.

Parola, quindi, al Presidente Fedriga, che ha ricordato come "Il sistema universitario è stato ed è al centro dell'attenzione dell'Amministrazione regionale: si apre una congiuntura ancora difficile, ardua e per certi aspetti angosciante ma mai come oggi la necessità di affidarsi alla conoscenza sarà determinante per superare questo periodo così sfidante".

"Trieste - ha detto Fedriga - è capitale dell'incontro delle culture: attraverso la cultura si crea il dialogo. Il compito della cultura e della scienza non è quello di escludere e di emarginare, ma quello di coinvolgere". Fedriga, nell'Aula Magna dell'Ateneo insieme al vicegovernatore Riccardo Riccardi, ha ricordato gli stanziamenti per il sistema universitario che nella programmazione 2019-2021 sfiorano i 26 milioni, di cui 10 tra infrastrutture di ricerca ed edilizia; nel 2022-2024 sono stanziati 22,8 milioni, di cui 3 per le infrastrutture, al netto della dotazione finanziaria per l'edilizia.

Il governatore ha evidenziato poi gli interventi più significativi a favore dell'Ateneo triestino: dall'infrastruttura di trasmissione dati intrinsecamente sicura (800mila euro), all'implementazione dei laboratori (1,45 mln di euro), alla dotazione di 500mila euro per lo sviluppo delle scienze sociali nelle Università di Trieste e di Udine.

Fedriga si è soffermato quindi sui progetti di ricerca, sviluppo e innovazione dell'Ateneo triestino considerati di livello strategico per l'Amministrazione regionale: il progetto per la Valle dell'idrogeno transnazionale dell'Alto Adriatico, sottoscritto con Slovenia e Croazia e che ha coinvolto anche Snam, e il protocollo Regione-Novartis per la realizzazione di un Polo di Scienze della Vita.

"Un'ulteriore partita aperta - ha rilevato Fedriga - riguarda il Pnrr, versante sul quale l'Ateneo triestino e le altre istituzioni scientifiche radicate sul territorio regionale, assieme alle imprese, dovranno mettere in campo le proprie eccellenze per cogliere appieno le opportunità legate al Piano. A tal proposito, ricordo che a dicembre 2021 è stata approvata la prima serie di avvisi del Ministero dell'Università e della Ricerca per la Missione 4 (Istruzione e Ricerca) per finanziare interventi che mirino a potenziare le attività di ricerca di base e industriale".

Il governatore ha rimarcato infine l'impegno della Regione e del sistema universitario per gli studenti ucraini. Di fronte alla nuova emergenza "la risposta è stata pronta. L'Ateneo ha saputo accogliere l'appello del ministro Messa di attivare ogni possibile iniziativa ed azione atta a manifestare sostegno, solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, con particolare attenzione a creare le migliori condizioni per la popolazione studentesca e per mantenere viva in essa la speranza in un futuro di libertà, anche attraverso la continuità nei percorsi di studio. Il sistema universitario regionale - ha concluso il governatore del Friuli Venezia Giulia - lancia così, in un contesto di sofferenza e crescente preoccupazione, un segnale importante sul piano della solidarietà e dell'inclusione".

A seguire, l'intervento del Rettore Roberto Di Lenarda, che prima della sua relazione, ha ricordato l'attuale situazione internazionale e la pronta accoglienza offerta dall'Ateneo a chi scappa dal conflitto. “Continueremo come Sistema Trieste ad essere solidali e aperti a tutte le collaborazioni scientifiche - ha ribadito il rettore – ma saremo anche forti nel condannare le aggressioni di chi pensa di imporre con la forza le sue inaccettabili prevaricazioni”. UniTS, anche attraverso la rete Scholars at Risk, sta lavorando per garantire il diritto allo studio degli studenti in fuga dalla guerra. Attualmente ha espresso vicinanza ai suoi 66 studenti di origine ucraina e ha messo a disposizione sette borse di dottorato rivolte ai giovani ricercatori della nazione al centro del conflitto.

L’inaugurazione di questa mattina è stata anche occasione per rilanciare l’importanza strategica dei dottorati di ricerca per formare il capitale umano necessario alla ripartenza del Paese. UniTS ha investito ampiamente nei Phd, anticipando il trend di sviluppo previsto dal PNRR: “Nell’ultimo triennio – ha puntualizzato Di Lenarda – i nostri dottorati hanno registrato un incremento degli iscritti del 74%”. Questa crescita sarà ulteriormente accelerata nell’anno accademico 2022/23. Un altro elemento strategico per innescare una crescita economica solida e duratura è stato individuato nella costituzione e nel consolidamento di ecosistemi di innovazione e ricerca che valorizzino la ricerca applicata e industriale. Il nostro territorio, che vede già in atto sinergie tra enti di ricerca di dimensione internazionale, potrà disporre, attraverso un efficace utilizzo delle risorse legate al PNRR, di un importante fattore competitivo e di ulteriore attrattività.

Lo dimostra, tra gli altri, l’avvio del progetto ambizioso della Hydrogen Valley, promosso dall’Università di Trieste nel campo della transizione energetica, che vede come attori principali la Regione Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia, esempio unico di collaborazione internazionale in questo settore.

L’arricchimento dell’offerta formativa si traduce in attrattività: “Dopo una crescita delle immatricolazioni dell’11% lo scorso anno accademico, un valore doppio rispetto alla media nazionale – ha ricordato Di Lenarda - oggi UniTS riconferma il numero dei nuovi iscritti a fronte di una stimata riduzione di circa il 5% a livello italiano. Il gradimento degli studenti è confermato anche da coloro che hanno terminato il percorso conseguendo un titolo di studio: la rilevazione Almalaurea sul profilo dei laureati 2020 ha evidenziato una percentuale di laureati soddisfatti del percorso universitario del 90%. Non sono però solo studenti e dottorandi ad aumentare: UniTS sta “ripopolando” un organico assottigliatosi nel corso dell’ultimo decennio per effetto del taglio dei finanziamenti e delle norme che hanno limitato le assunzioni e accelerato in alcune fasi i pensionamenti. Per quanto riguarda il corpo docente, alla fine del 2022 l’organico ritornerà al livello del 2011 e sarà superiore di 86 unità rispetto al 2019.

Le ristrutturazioni punteranno alla riduzione dei consumi e alla sostenibilità. “Entro luglio 2022 – anticipa Di Lenarda – sarà attivo un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio centrale che produrrà 200.000 KWh all’anno, mentre è già in fase di progettazione il raddoppio dell’impianto”.

In chiusura, il Rettore ha espresso soddisfazione per la conclusione della vicenda che ruotava attorno alla sede dell’ex Scuola Interpreti, dopo un’attesa di oltre vent’anni. “Abbiamo sottoscritto questa mattina alla presenza del Presidente Mattarella - ha ricordato - gli atti per il trasferimento di proprietà dell’edificio di via Filzi, già “Narodni Dom” alla Fondazione allo scopo istituita, siglando l’accordo per mantenerne l’utilizzo in attesa della ristrutturazione della nuova sede”. Per Di Lenarda si tratta di “un risultato storico anche per l’integrazione e la crescita pacifica dei nostri popoli”.

Parola, quindi, a Celeste Gasbarro in rappresentanza del personale amministrativo e a Riccardo Formisano per gli studenti.

Spazio, poi, alla prolusione della professoressa Sara Renata Francesca Marceglia su 'Il lato umano dei dati per la cura delle persone'.

Parola, quindi, al Capo dello Stato, che, a braccio, ha tenuto un intenso discorso, incentrato sul conflitto in Ucraina. "Non troviamo una motivazione razionale a questa guerra. La pace è sempre doverosa e possibile: proprio per questo stiamo rispondendo con la dovuta solidarietà, con l'accoglienza dei profughi. E con misure economiche e finanziarie che indeboliscono chi vuole imporre con la violenza delle armi una guerra che, se non trovasse ostacoli, non si fermerebbe. Occorre fermarla ora, subito. Servono dialogo e trattative per chiudere la guerra immediatamente".

"In questa Università vi sono tanti studenti ucraini, a loro va il nostro pensiero particolarmente intenso: animo che la città di Trieste, territorio di frontiera, sente con analoga intensità per aver passato momenti travagliati e difficili che è riuscita a trasformare in condivisione e collaborazione. Il destino di Trieste è legato alla pace e all'integrazione, per questo rappresenta un esempio per l'Europa. Europa che ora deve affrontare tre gravi emergenze: l'emergenza sanitaria e l'obiettivo della sconfitta della pandemia, la ripresa economica e l'inatteso conflitto in Ucraina. Una guerra di cui non comprendiamo la ragione: la pace è sempre doverosa e possibile. L'Italia sta rispondendo con dovuta solidarietà e con l'accoglienza dei profughi, e con un sostegno concreto a chi resiste ad un'invasione, oltre che con con le misure economiche", ha detto il Presidente Mattarella.

Il tradizionale Gaudeamus Igitur a cura di Coro e Orchestra dell'Ateneo ha chiuso ufficialmente la cerimonia.

Poco più di una decina di persone, tra No vax ed esponenti di associazioni per la pace hanno manifestato al passaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre lasciava l'Università di Trieste, a bordo dell'auto presidenziale, scortata da auto della polizia. Imanifestanti hanno sventolato bandiere della pace, fatto suonare campanacci ed esposto striscioni.

La visita all'Itis. Poi, il Capo dello Stato, alle 12.20, ha fatto tappa all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Itis, giudicata recentemente per qualità dei servizi e degli spazi a disposizione la seconda miglior struttura per anziani europea. La struttura può accogliere fino a 411 anziani e impiega 500 operatori tra dipendenti aziendali e di due cooperative sociali. Il Presidente Mattarella nell'auditorium ha incontrato alcuni ospiti e lavoratori. Nell'edificio ha sede una facoltà dell'Università e un'importante pinacoteca di opere classiche e contemporanee, e vi si organizza una rassegna cinematografica con film sul tema dell'età avanzata.

"La grande partecipazione degli ospiti dell'Itis alla visita del Presidente Mattarella è stata contraddistinta dalle parole degli anziani che sono intervenuti, spesso con toni confidenziali, e hanno ricordato i momenti di sofferenza e di isolamento vissuti durante la fase più dura della pandemia", ha detto Fedriga. E’ stato lo stesso Mattarella, dopo aver manifestato la propria vicinanza agli anziani per quello che hanno sofferto nell'emergenza, a rivolgersi agli ospiti della struttura con parole di incoraggiamento e di speranza. In particolare ha ricordato come grazie alle misure intraprese e ai vaccini la situazione del Covid sia migliorata, garantendo la possibilità di togliere le restrizioni che proibivano le visite dei parenti.

Inoltre il governatore ha sottolineato come il Capo dello Stato abbia avuto modo di constatare il livello dei servizi offerti dalla struttura triestina. Infine Fedriga ha concluso riportando come Mattarella nell'occasione abbia rimarcato il ruolo e l'importanza degli anziani per l'esperienza e la saggezza che sono in grado di infondere nella nostra società.

I COMMENTI. "Un altro sigillo apposto sul rapporto specialissimo che lega il presidente Mattarella alle terre orientali del Paese, di cui sta valorizzando a fondo la vocazione di avanguardia d'Europa e di laboratorio di pace. Trieste, la città italiana più vicina alla martoriata Ucraina, è oggi più che mai esempio di convivenza possibile e di progresso civile: grazie a Mattarella, da qui parte un messaggio di fiducia nelle forze positive della conoscenza e della convivenza, della democrazia e della libertà". Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.

"Enorme è il ruolo svolto dal Capo dello Stato nel rafforzamento dei rapporti tra le nostre comunità e di quelli italo-sloveni - ha aggiunto la parlamentare - d'intesa con il presidente Pahor, il supporto delle istituzioni locali e il propositivo accompagnamento di quelle forze politiche che hanno creduto nel processo di pacificazione, culminato nel trasferimento del Narodni don alla comunità slovena".

"Il clima di soddisfazione che abbiamo condiviso nella prefettura di Trieste è un segnale forte di pace che mandiamo all'Europa e in particolare al popolo ucraino aggredito, cui ci stringiamo in un abbraccio di solidarietà operante. Anche alla luce dei tragici eventi in corso, è stato provvidenziale avere eletto un presidente autorevole e forte come Mattarella, che sa tracciare linee nette tra la prepotenza e la sofferenza, che sta fra noi punto di riferimento per rango istituzionale e doti umane", dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd).

"Il Narodni Dom è un investimento per il futuro di una città europea da sempre - ha spiegato la senatrice - con la firma di oggi chiudiamo una pagina dolorosa della storia per dare ai giovani l'opportunità di guardare al futuro, finalmente liberi dal peso di un passato irrisolto. Assieme al presidente Mattarella e Pahor - ha aggiunto Rojc - vanno ringraziate persone e istituzioni, tra cui ricordo in particolare il ministro Lamorgese, il sottosegretario Scalfarotto e il direttore centrale del Viminale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze Rabuano".

"Conoscere per essere in grado di valutare e scegliere". È questo il principale significato che il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, assegna all'inaugurazione dell'anno accademico 2021-22 all'Università di Trieste, dove è intervenuto anche il Presidente Mattarella.

"A maggior ragione in un momento complesso come quello che stiamo vivendo - sottolinea Zanin - la conoscenza è uno strumento fondamentale per comprendere la realtà e vivere consapevolmente il bisogno di giustizia, libertà e verità, laddove quest'ultima non deve essere necessariamente quella uniformemente mediata dai grandi player della comunicazione di massa".

"Massificazione e globalizzazione creano confusione nel momento in cui siamo chiamati a decidere, a scegliere, a optare per un percorso. La formazione - continua il presidente dell'Aula - è sempre più un passaggio imprescindibile per le generazioni che devono e dovranno districarsi attraverso un mondo farcito di input e con poco tempo per elaborarli".

"In ottica istituzionale - conclude Zanin - voglio però ringraziare il presidente Mattarella per la rinnovata considerazione riservata al Consiglio regionale in quanto, a margine dell'importante intervento all'Università, ha voluto augurare buon lavoro all'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, confermandone così l'assoluta centralità rispetto a una comunità messa a dura prova dalla storia recente".

"La firma del passaggio ufficiale dell'edificio del Narodni dom di Trieste, strappato agli Sloveni un secolo fa, in quella che fu una vera e propria notte dei cristalli tutta triestina e che segnò l'inizio di due lunghi decenni di violenze e soprusi fascisti di ogni tipo contro la comunità slovena, si è trasformata così in segno di speranza e riconciliazione". Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Slovenska skupnost (Ssk), Igor Gabrvec, che stamane ha assistito "alla breve ma sentita solennità alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, presso la prefettura di Trieste".

"Un messaggio forte, chiaro ed europeo per la città di Trieste e per queste terre di confine - aggiunge Gabrovec -, per consegnare ai giovani l'opportunità di sfidare il futuro con idee, progetti e ambizioni, lasciando ai libri di storia ciò che aveva per troppo tempo diviso e frenato tante opportunità di sviluppo e crescita comune. Inizia, così, una nuova fase che deve garantire all'Università degli studi di Trieste gli spazi adeguati in una nuova sede".

"Solo così il Narodni dom potrà riacquisire il ruolo che aveva nella Trieste di inizio Novecento, arrivando oggi a cucire una missione aggiuntiva nella Trieste che sogniamo. Una città stracolma di opportunità di sviluppo e crescita e che fonda le proprie radici nella vocazione multiculturale, multilinguistica e multireligiosa. Il cosmopolitismo triestino - sostiene l'esponente della Ssk - può essere così di esempio all'Europa in affanno, sottolineando una volta di più che le differenze, se rispettate e valorizzate, sono fattore di crescita, coesione e consolidamento".

"Un grazie particolare ai due presidenti, Pahor e Mattarella, che hanno saputo interpretare e segnare questa visione, oggi più che mai attuale e propiziatoria", conclude Gabrovec.