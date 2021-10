Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Aquileia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ad Aquileia, mercoledì 3 novembre, per prendere parte alle celebrazioni legate al Centenario della ricerca, designazione, traslazione e tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Nell'anno del centenario della tumulazione del Milite Ignoto, che riposa all'Altare della Patria, a Roma, sono numerose le iniziative in programma in regione e in particolare ad Aquileia, città dove il 4 novembre 1921 avvenne la traslazione dei resti del soldato senza nome.

Nel Cimitero degli Eroi riposa Maria Bergamas, la madre di un fante italiano morto sul fronte del Carso che nel 1921 scelse i resti di colui che è divenuto simbolo di tutti i valorosi che persero la vita nel conflitto.

Il Capo dello Stato deporrà una corona sulla tomba di Maria Bergamas e poi si sposterà nell'adiacente Basilica di Aquileia per una visita, cui seguirà una tappa al Sacrario Militare di Fogliano-Redipuglia, dove riposano le spoglie di oltre 100mila caduti, di cui oltre 60mila ignoti, morti nel corso della Prima Guerra Mondiale.

La scelta di Maria Bergamas

Dopo la Prima guerra mondiale, le Nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di un anonimo combattente, caduto armi in pugno. In Italia l’allora Ministero della guerra dette incarico ad un’apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era combattuto e di scegliere una salma ignota e non identificabile per ognuna delle zone del fronte: Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castagnevizza al mare.

Undici salme, una sola delle quali sarebbe stata tumulata a Roma al Vittoriano, furono trasportate nella Basilica di Aquileia. Qui venne operata la scelta tra undici bare identiche. A guidare la sorte fu chiamata una donna di Trieste, Maria Bergamas, il cui figlio Antonio – disertore dell'esercito austriaco e volontario nelle fila italiane – era caduto in combattimento senza che il suo corpo potesse essere identificato.

Il feretro prescelto fu trasferito a Roma su ferrovia, con un convoglio speciale a velocità ridotta sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma.