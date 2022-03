Il Presidente Mattarella inaugura l’anno accademico all’Università di Trieste

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente all'Inaugurazione del nuovo Anno Accademico, il prossimo 28 marzo.



L'ufficialità della notizia è stata confermata dal rettore Roberto Di Lenarda, dopo l'anticipazione pubblicata dal quotidiano locale Il Piccolo.

"La conferma dell'arrivo del Presidente è una enorme soddisfazione per il nostro ateneo, per la città e per la regione tutta -, commenta il rettore Roberto Di Lenarda -. Una soddisfazione enorme, vista anche la grande stima che tutta la comunità, non solo universitaria, ha nei confronti del Presidente e del modo in cui guida la nostra nazione".