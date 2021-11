Il Presidente Sergio Mattarella ad Aquileia e Redipuglia

Aquileia oggi accoglie il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parteciperà alle celebrazioni legate al Centenario della ricerca, designazione, traslazione e tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria.

Il 4 novembre 1921, infatti, i resti del soldato senza nome scelti da Maria Bergamas, madre di tutti gli italiani, raggiunsero Roma. In regione il centenario è stato celebrato con il passaggio del Treno della memoria, che ha ripercorso le stesse tappe di un secolo fa, giungendo ieri alla stazione Termini, nella Capitale. Nello stesso giorno di cento anni fa, ad Aquileia, vennero tumulate le salme dei dieci soldati che non furono scelti.

Quella odierna è la terza visita del Capo dello Stato in regione nell'arco di un mese e mezzo, dopo la tappa a Rivolto per i 60 anni delle Frecce Tricolori del 18 settembre e quella a Gorizia e Nova Gorica, il 21 ottobre, assieme all'omologo sloveno Borut Pahor, per celebrare la Capitale della cultura europea del 2025.

L’arrivo del Presidente in piazza Capitolo ad Aquileia è previsto per le 11.30. Ad accogliere il Capo dello Stato ci saranno il Sindaco Emanuele Zorino, il Presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Vescovo Carlo Roberto Maria Redaelli e il Generale Mario De Cicco per Onor Caduti.

Dopo gli Onori militari, il Presidente si recherà in visita privata al Cimitero degli Eroi e alla Basilica patriarcale di Aquileia.

Il Capo dello Stato deporrà una corona sulla tomba di Maria Bergamas, la madre di un fante italiano morto sul fronte del Carso che, nel 1921, scelse i resti di colui che è divenuto simbolo di tutti i valorosi che persero la vita nella Grande Guerra, sepolta nel Cimitero degli eroi accanto ai dieci soldati senza nome che non vennero scelti.

Successivamente, il Presidente Mattarella farà tappa al Sacrario Militare di Redipuglia, dove riposano le spoglie di oltre 100mila caduti, di cui oltre 60mila ignoti, morti nel corso della Prima Guerra Mondiale.