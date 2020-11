Il Questore di Gorizia chiude due locali

Sono stati notificati ieri, ai titolari degli esercizi pubblici All’Alpino ed Elliott Bar di Gorizia i provvedimenti del Questore Paolo Gropuzzo che dispongono, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per il locale di via Montesanto la restrizione è stata imposta in quanto l’esercizio è stato teatro di diversi episodi di disturbo della quiete pubblica, che hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.

Per il bar di via Balilla lo stesso provvedimento è stato emesso in seguito a un episodio di turbativa dell’ordine pubblico e per reiterate violazioni delle normative relative al contenimento del contagio da Covid-19.

I decreti di sospensione, predisposti con un’azione coordinata tra la Polizia Locale, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Gorizia, avranno una validità rispettivamente di sei e otto giorni, che comprende l’attività di asporto e consegna a domicilio.