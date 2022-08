Il ricordo di Elena Lo Duca, a un mese dalla tragedia

"E' passato un mese dalla morte di Elena Lo Duca, tragedia avvenuta nella frazione di Cialla di Prepotto, durante le operazioni per spegnere un rogo esploso nel territorio", ricorda in un post il vicepresidente Fvg Riccardo Riccardi.

"Elena stava facendo una ricognizione ai limiti del bosco in fiamme per coordinare l'intervento. A quel punto, quando era a pochi metri dalla boscaglia ardente, un arbusto danneggiato dalle fiamme, purtroppo, è precipitato a terra, travolgendola. Elena, da sempre attiva nel volontariato della Protezione civile, assistente capo coordinatore nella Polizia di Stato, proprio lo scorso dicembre, era stata insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana da Sergio Mattarella per i meriti conseguiti come Assistente Capo Coordinatore".

"Elena sei sempre nei nostri cuori, sei stata un esempio per tutti noi, tu e la tua famiglia avrete sempre tutto il nostro affetto, la riconoscenza e la gratitudine della Protezione civile. La famiglia ha optato per effettuare le donazioni direttamente a due associazioni da loro individuate. Sono due realtà locali, una operante in Fvg, l’altra in Nepal, con cui i familiari si sono interfacciati per capire i progetti ed essere sicuri che il gesto in ricordo di Elena possa essere davvero di aiuto a qualcuno che ha bisogno, proprio nello stesso spirito che ha sempre animato Elena".

Si tratta dell'Associazione friulana oncologica pediatrica Luca e Friuli Mandi Nepal Namasté. Le donazioni dovranno riportare la causale erogazione liberale Elena Lo Duca, così da tenerne traccia e avere poi un resoconto di quanto raccolto e fatto dalle associazioni. E’ possibile inoltre portare in detrazione le donazioni, ma nel caso è necessario scrivere sulla causale il nominativo dell'associazione e la partita Iva.