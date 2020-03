Il riscaldamento non funziona, due persone intossicate

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari questa mattina, intorno alle 9, in una casa di Monfalcone dove una donna anziana e il figlio si sono sentiti male. Hanno dato l'allarme chiamando il 112 e sul posto è intervenuto subito l'equipaggio di un'ambulanza. I pompieri hanno accertato che all'interno della dimora c'era una concentrazione molto alta di monossido di carbonio, causata probabilmente da un malfunzionamento del sistema di riscaldamento.

Le due persone sono state trasportate in ospedale con sintomi da intossicazione. Non sarebbero, comunque, in gravi condizioni. I Vigili del Fuoco hanno diffidato i proprietari dell'abitazione a utilizzare l'impianto di riscaldamento fino a che non sarà messo a norma e, quindi, in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.