Il Rizzi calcio piange la scomparsa di Gianfranco Fantin

Nel 2019 se n'è andato Aldino Tosolini, colonna portante del Rizzi Calcio che in questi giorni piange la scomparsa di un altro uomo simbolo della società: Gianfranco Fantin.

Presidente dell'A.S.R. Rizzi dagli Anni '80 al 1996, anche se già da molti anni prima era uno dei dirigenti più attivi, Fantin è rimasto nell'organico fino al 2006, anno in cui ha concluso la sua attività. Per vent’anni è stato il presidente di una Società che ha rilevato in un momento molto buio e difficile, riuscendo non solo a salvarla ma a farla crescere moltissimo, anche grazie all’aiuto del compianto Tosolini. Nato nel 1947, è proprio nel paese dei Rizzi, alla periferia di Udine, che Fantin ha preso in mano la società sportiva in anni difficili, quelli del post terremoto, dando la possibilità a bambini e ragazzi, con le loro famiglie, di avvicinarsi al mondo del calcio e svolgere attività sportiva.



, che quando ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, ai Rizzi, aveva 8 anni, ricorda con gratitudine e commozione la figura di 'Franco' Fantin.“A Franco Fantin e ai suoi collaboratori dell’epoca andrà per sempre la mia riconoscenza perché hanno aiutato noi bambini, all'epoca, costruendo un gruppo affiatato e compatto, crescendo generazioni di giovani calciatori ma soprattutto di uomini”.Una passione e un'eredità che Tosoratti ha raccolto e alimentato negli anni, ricoprendo a sua volta il ruolo di dirigente/coordinatore della Società dal 1994 al 2020.“Fantin ha fatto qualcosa di straordinario, all'epoca, prendendo in mano, assieme a pochissime persone tra cui, una Società in forte difficoltà e ricostruendola con spirito di aggregazione, dando l'opportunità ai ragazzi del paese di ritrovarsi e giocare a calcio. Per tanti ragazzi di allora, Fantin è stata una persona importante e determinante”. In occasione dei 50 anni del Rizzi Calcio, è stato realizzato un volume che ripercorre la storia della Società , dove ricorrono i nomi di coloro che hanno l'hanno resa grande e conosciuta.L'ex presidente del Rizzi Calcio, in occasione del prestigioso traguardo aveva ringraziato “tutte le persone, sia a chi c'é ancora e sia a quelle che purtroppo ci hanno lasciato e che hanno dato un grosso contributo a far nascere la Società e realizzare il sogno di riavere un campo sportivo nella Comunità dei Rizzi, con annessi spogliatoi e fondare una nuova società sportiva”. Tra queste figure spiccanoche assieme a– poi vescovo di Udine - “hanno avuto il coraggio e la determinazione, di realizzare l'acquisto del pezzo di terreno mancante per la realizzazione del nuovo campo sportivo. Andando contro tutti e tutto, pur di sostenere quel progetto richiesto dai giovani di Rizzi. Dopo tanti sacrifici sostenuti da varie persone che, nel tempo libero e la domenica, hanno lavorato per rendere praticabile il campo sportivo e costruire, seppur spartano, lo spogliatoio con le relative infrastrutture, per dare così inizio alla grande avventura del A.S.R. Rizzi”.Un'esperienza, come presidente della Società, che Fantin ricordava con emozione: “Un periodo fatto di tanti momenti felici che, hanno di sicuro battuto quelli tristi che, grazie alla consapevole volontà di tutti, siamo sempre riusciti a superarli”. Un impegno decennale “rivolto a favore dei nostri ragazzi, i quali devono capire che, attraverso i valori dello sport, quello vero, possono apprendere ed essere aiutati a crescere bene, indipendentemente dal fatto di diventare o meno dei campioni nel mondo del calcio”.La storia delle attività sportive e del calcio ai Rizzi hanno subito la medesima trasformazione vissuta dal paese. Il 9 giugno 1964, al termine dell'Assemblea dei Soci, veniva redatto lo statuto della “Associazione Sportiva Ricreativa Rizzi”. Le radici della società, però, si ritrovano nel 1945, al termine della seconda guerra mondiale che ha lasciato dietro a sé miseria, distruzione e morti, quando si è perseguito il desiderio di ripresa di ricostruzione e di cosciente rinascita.“Durante la guerra, il calcio, nei pochi momenti di sosta, viene praticato dagli inglesi di stanza dalle nostre parti – si legge nel volume dedicato ai 50 anni della società -. Da costoro, i giovani apprendono i rudimenti di uno sport di immediatezza nella pratica, ma complesso nella sua evoluzione, con preparazioni e tattiche in continue e costanti revisioni ed aggiornamenti. Riaffiora l'entusiasmo e la carica nel ricordo di una nazionale che può vantare un ruolo di eccellenza nel mondo. C'è tanto da fare per riportarsi a una auspicata normalità. Dopo il lavoro, lo svago più ricercato e praticato resta il calcio, nonostante i pochi mezzi a disposizione. Nella primavera del '45 prende vita la prima vera forma di aggregazione calcistica del posto: L'“Audace””.Tutto il resto è storia, la storia di una Società che ha subito trasformazioni, fusioni e cambiamenti, ma che ancora oggi è un importantissimo punto di riferimento per i giovani calciatori.