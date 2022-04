Il rombo delle moto per l'ultimo saluto a Stefano

Oltre cento moto, con il rombo dei loro motori, hanno dato l'ultimo saluto a Stefano Strizzolo, il 28enne agente di commercio che ha perso la vita sabato scorso in un tragico incidente in sella alla sua due ruote a Vito d’Asio.

La scorta dei suoi amici motocilisti era partita dall'ospedale Civile di Udine nel primo pomeriggio per poi arrivare alla Chiesa di Morsano di Strada, dove si è celebrato il funerale del giovane. Poi, sempre in corteo, le moto hanno raggiunto il cimitero.

Non solo le due ruote, ma tutta la comunità di Castions si è stretta attorno ai genitori e alla sorella Elena, per un nuovo lutto, il terzo dall'inizio dell'anno, che ha colpito il paese. Il 15 gennaio aveva perso la vita, sempre in un incidente in moto, Federico Codarini, 16 anni. Il 21 gennaio la tragica morte di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto nell'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro in un'azienda di Lauzacco, dopo essere stato investito da una putrella.

Don Adolphus Ikechukwu Egwim, che ha celebrato la funzione, ha ricordato come Stefano fosse un ragazzo solare e generoso, che pensava agli altri ed era sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Aveva tanti amici. E in tanti oggi gli hanno voluto dire addio.