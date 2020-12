Il sindaco di San Vito è uscito dalla terapia intensiva

Situazione di apprensione a San Vito al Tagliamento per le condizioni di salute del Sindaco Antonio Di Bisceglie, 68 anni, che venerdì mattina, giorno di Natale, è stato colto da un malore improvviso nella propria abitazione.

Trasportato d’urgenza all’ospedale sanvitese, gli è stato riscontrato un quadro clinico serio ed è stato deciso il ricovero in terapia intensiva. L’equipe medica ha deciso successivamente per il trasferimento del primo cittadino all’ospedale Santa Maria degli Angeli a Pordenone, dove rimane ricoverato, ma appare vigile e sta già interagendo con i medici, tant’è che si ipotizza il trasferimento in altro reparto.

Oggi, dall'ospedale, hanno fatto sapere che le sue condizioni sono migliorate. La notte ha portato l’evoluzione positiva sperata. Il primo cittadino è quindi stato trasferito nel reparto di Medicina del Santa Maria deglia Angeli; è vigile ed è sottoposto alle cure del caso, nell’attesa degli accertamenti sulle cause che abbiano portato al malore.

Di Bisceglie, 68 anni, ex parlamentare è al secondo mandato alla guida di San Vito e lascerà il Municipio nel 2021 non potendosi ricandidare. Messaggi di vicinanza sono giunti da tantissimi esponenti della politica e della comunità sanvitese che ora possono tirare un mezzo sospiro di sollievo.

La Vicesindaca Federica Fogolin, assieme a tutta la Giunta comunale, ha seguito fin da subito l’evolversi della situazione, dando informazione al contempo alla Presidenza del Consiglio comunale e agli stessi capigruppo. In queste ore, in accordo con la famiglia Di Bisceglie, l’Amministrazione comunale ha deciso, per dare comunicazione puntuale e corretta della situazione, di rendere noto il bollettino medico sulle condizioni del Sindaco così da rassicurare tutti i cittadini.

In particolare, il dottor Tommaso Pellis, Direttore della Struttura complessa Anestesia e Rianimazione di Pordenone, con un bollettino medico informa che le condizioni del Sindaco “sono discrete e migliorate rispetto al malore che lo ha colpito. Il Sindaco, a mezzo dell’equipe sanitaria che lo assiste - afferma il dottor Pellis - ci tiene a rassicurare i cittadini rispetto a un suo rapido ritorno al lavoro”. Nel frattempo, in seguito a mirati accertamenti a cui il Sindaco è stato sottoposto, è stato escluso il contagio da Covid.

A fare il punto sulla situazione è la Vicesindaca Fogolin: “Le condizioni del Sindaco continuano a destare preoccupazione ma sono in miglioramento e ci sentiamo dunque di esprimere un cauto ottimismo. Ad Antonio e alla sua famiglia vanno i nostri più sentiti auguri di una pronta guarigione”. La vicesindaca fa poi sapere che “in queste ore sono giunti davvero tantissimi messaggi di vicinanza per il Sindaco e per la sua famiglia, mostrando una volta in più come questa comunità sappia unirsi per far fronte comune nelle situazioni di difficoltà. Volevo rassicurare che continueremo a monitorare la situazione e a garantire ogni atto e provvedimento necessario alla continuazione dell’attività dell’Amministrazione comunale”.

E ancora. “Interpretando lo stesso volere del Sindaco, confermiamo gli impegni in agenda, a partire dalla riunione di Giunta convocata per lunedì 28 dicembre così come il Consiglio comunale di mercoledì 30 dicembre che si riunirà per assumere importanti provvedimenti primo fra tutti l’approvazione del bilancio di previsione. Conoscendolo, non mi stupirei nemmeno di ritrovarmelo pronto e combattivo già dai prossimi giorni. Nel frattempo, continueremo ad operare per rendere sempre migliore la nostra cittadina. Caro Sindaco ti aspettiamo. Auguriamo a te e a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo la propria battaglia di tornare al più presto. La nostra bella San Vito ha bisogno di tutte le sue forze migliori”.

"Voglio esprimere tutta la mia vicinanza ad Antonio ed ai suoi familiari", sono le parole del vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi. "Sono certo che supererai anche questa prova, ti aspetto in campo!".

"Forza Antonio da tutto il Pd regionale. Ti siamo accanto nel percorso, che auspichiamo rapido, di ripresa e di ritorno ai tuoi impegni di sindaco e alla tua famiglia". È l'augurio che Renzo Liva rivolge, a nome della segreteria regionale del Pd Fvg, al sindaco di San Vito. "Conosco Antonio dai tempi del liceo, della giovanile comune militanza politica - aggiunge Liva - e so che è un combattente e un lavoratore instancabile. Davvero confido che le sue grandi capacità e intelligenza politica e amministrativa possano tornare presto al servizio della sua San Vito, di cui è da sempre innamorato".

Già consigliere ed assessore comunale a San Vito, Antonio Di Bisceglie è stato eletto deputato nella XIII legislatura (1996-2001) per la IX Circoscrizione del Friuli Venezia Giulia con il Pds, poi con i Democratici di Sinistra per l'Ulivo. Da 9 anni, e cioè dal 2011, è sindaco di San Vito al Tagliamento. Tra i numerosi incarichi ricoperti, attualmente è Presidente del Consiglio delle autonomie locali Fvg.