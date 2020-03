Il Sindaco invita i turisti a lasciare Sappada

Alla luce del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer invita i non residenti a lasciare il paese. “I decreti emanati nei giorni scorsi limitano gli spostanti della popolazione a rigorose ragioni di lavoro o necessità; il soggiorno e le escursioni per turismo e svago non rientrano certo in queste fattispecie”, scrive in una lettera pubblica il primo cittadino.

“È dunque fondamentale che i turisti e, in genere, le persone non residenti, anche se proprietarie di seconda casa, ancora presenti sul territorio del Comune di Sappada facciano ritorno alla loro abitazione di residenza, nel più breve tempo possibile. Tale richiesta, oltre a essere naturale attuazione dei Dpcm, mira a evitare situazioni di sofferenza nelle strutture preposte a seguire la crisi sanitaria. Il Comune di Sappada, con un solo medico a disposizione, non è strutturato per far fronte alle esigenze, anche banali, di altre persone. Sono certo che saprete comprendere le ragioni del presente avviso e seguire il mio invito”, conclude Piller Hoffer.