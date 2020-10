Il Sindaco Ziberna negativo al tampone

"Oggi - racconta il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna - ho scoperto che non è poi così difficile beccarsi il virus. La scorsa settimana ho partecipato a un incontro istituzionale, esterno al Comune, e ieri sera mi hanno avvertito che è stato scoperto un caso positivo fra le persone presenti. Quindi ero, da subito, di fatto, in quarantena. Ovviamente ho disdetto tutti gli impegni di stamattina e mi sono recato a fare il tampone. In verità non ero molto preoccupato perché ero sicuro di aver osservato le regole, distanziamento e mascherina. Infatti il tampone, fortunatamente, ha dato esito negativo".

"Vi dico questo, sia perché ho fatto con voi un patto di totale trasparenza, sia perché volevo ribadire che seguire le misure può aiutare a evitare sorprese. Certo, ci può essere un momento di disattenzione, anche a me succede, e questa volta mi è andata bene, ma dobbiamo sforzarci di tutelare al meglio la nostra salute e quella degli altri. Senza diventare ossessivi ma considerando questi comportamenti virtuali un male necessario", continua Ziberna.

"Oggi c'è stato un record di contagi anche nella nostra regione con 182 nuovi casi, ma c'è stato anche un record di tamponi, oltre 6mila. La maggioranza asintomatici. Quindi, manteniamo la calma. Ne abbiamo bisogno perché la lucidità è fondamentale per non lasciarci travolgere dagli eventi. A Gorizia, i contagi sono saliti a 28, i casi in più sono studenti delle superiori. Coraggio ragazzi, vi mando un grandissimo augurio perché possiate uscire al più presto da questa situazione".

"Parliamo di mascherine con un chiarimento. Per chi proprio non le sopporta, non è obbligatorio indossarle all'aperto se siamo soli mentre dobbiamo indossarle se non c'è la distanza di sicurezza dalle altre persone. È comunque obbligatorio averle sempre con sé", spiega il sindaco.

"Voglio anche esprimere una mia opinione sul suggerimento di "spiare" gli altri e denunciare comportamenti illeciti alle forze dell'ordine. Non è una bella cosa. Anche se non amiamo i nostri vicini piuttosto che gli avventori di un bar, cerchiamo di evitare le denunce, ma avvertiamoli direttamente che stanno commettendo un reato. Non diventiamo un popolo di delatori. Un'ultima cosa. Ne usciremo. Lo stiamo già facendo. Stiamo imparando a gestire, fra mille difficoltà, le nostre famiglie, i problemi scolastici dei figli, le tante difficoltà quotidiane. Non è il momento di tornare indietro. Come dico sempre. Qualsiasi cosa parliamone. Un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.