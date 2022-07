Il tapis roulant prende fuoco, villetta invasa dal fumo

Un incendio scoppiato nel seminterrato di una villetta, in via Friuli a Pordenone, ha causato momenti di apprensione. Erano le 16.45 quando alla centrale operativa dei Vigili del fuoco è arrivata la segnalazione della presenza di parecchio fumo che usciva dall’abitazione.

Ad andare a fuoco, per cause in corso di accertamento, un tapis roulant utilizzato per gli allenamenti fai-da-te: si sospetta un cortocircuito.

I pompieri sono arrivati in forze e hanno provveduto a spegnere le fiamme. Sono così riusciti a limitare i danni. Fortunatamente, oltre al fumo acre che ha invaso l’abitazione, non ci sono stati né feriti né intossicati. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica.