Il trasporto pubblico a Trieste ha 'retto l’urto' del Green Pass

Il trasporto pubblico locale a Trieste ha retto l’urto del Green Pass e limitato i disagi per la clientela. È stato un lavoro ininterrotto, durato tutta la notte, quello dei tecnici di Trieste Trasporti per riorganizzare i turni e tamponare le assenze dei 106 conducenti che, sprovvisti di certificazione, non hanno potuto oggi prendere servizio.

A questi (che per norma nazionale rimarranno senza stipendio fino a che non saranno dotati di certi-ficato verde) si sono aggiunti oggi 50 conducenti in malattia (i quali conservano invece lo stipendio), per un totale di 156 conducenti su 601. L’impennata di certificati di malattia nelle ultime ore sarà oggetto lunedì di un esposto alla Procura della Repubblica al fine di verificarne la regolarità, come Trieste Trasporti auspica.

"Ringrazio tutti coloro che, in questi giorni difficili e di grandi tensioni sociali, si sono adoperati con alto senso di responsabilità per garantire il servizio e il diritto alla mobilità a studenti, lavoratori e cittadini" ha detto l’amministratore delegato di Trieste Trasporti e Tpl Fvg Aniello Semplice "e ringrazio soprattutto i tanti conducenti che, pur in un contesto difficile, hanno mostrato professionalità, serietà e attaccamento al territorio e all’azienda. Va da sé che anche i prossimi saranno giorni complicati, ma continueremo a lavorare per assicurare il massimo della mobilità possibile e un’informazione sempre aggiornata, come abbiamo fatto fin dal pomeriggio di ieri, pubblicando sul sito di Tpl Fvg le corse soppresse o che comunque non siamo nelle condizioni di garantire. Tengo a sottolineare" ha aggiunto Semplice "che comunicare le corse non garantite è un lavoro che in Italia nessun’altra azienda ha fatto in queste ore".

Oggi tutte le principali fermate in città erano presidiate da personale di Trieste Trasporti e non si sono rilevate criticità significative. Lo stesso avverrà nei prossimi giorni per garantire il miglior servizio possibile e per prevenire eventuali situazioni di assembramento. Trieste Trasporti ringrazia i triestini per la pazienza che stanno dimostrando e per le tante attestazioni di stima.