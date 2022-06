Il trattatore si cappotta, grave un agricoltore

Infortunio sul lavoro a Premariacco. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione locale e dei tecnici dello Spisal dell’AsuFc, alle 11.30 un cittadino rumeno di 51 anni si è cappottato mentre era alla guida di un trattore. L’episodio si è verificato in aperta campagna.

L’uomo, che è stato sbalzato probabilmente a causa di una manovra errata, è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo.

Sul posto, il personale sanitario, con l’ambulanza e l’elicottero sanitario. Il 51enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.

Le sue condizioni sono serie e, per questo, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.