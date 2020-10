Il trattore si ribalta, travolto il contadino

Questa mattina, lungo via Colloredo, nel comune di Moruzzo, intorno alle 9.30, un contadino che stava conducendo il suo trattore lungo la viabilità del paese è rimasto vittima di un incidente che ha visto il ribaltamento del mezzo agricolo; le cause sono in corso di accertamento. Travolto, l'uomo è rimasto incastrato con una gamba.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'ambulanza e i Vigili del Fuoco del Comando di Udine con due mezzi tra cui un'autogru per lo spostamento del mezzo agricolo e a supporto del personale sanitario.

L'uomo ha riportato la frattura di un piede. È stato trasportato all'ospedale di Udine. È sempre rimasto cosciente durante i trasporti. Disagi per la viabilità.