Il vento forte scoperchia una stalla

Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli questa mattina, intorno alle 8, a Sevegliano di Bagnaria Arsa, in via Mulino delle Tolle.

A seguito del maltempo di ieri, quando pioggia battente e forte vento hanno colpito la Bassa Friulana, le coperture della tettoia di una stalla, composte da pannelli metallici con schiuma all'interno, per una estensione di 40 metri di lunghezza per sei di profondità, sono letteralmente volate via.

Parte del materiale è finito sull'edificio, in cemento armato, su cui si addossa la tettoia, parte in un campo retrostante. Oltre ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, dal Comando di Udine è giunta anche una autoscala per rimuovere i pannelli finiti sul tetto dell'edificio in cemento, alto circa 10 metri.

Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri stanno ancora lavorando per rimuovere il materiale. Si tratta di un edificio rurale utilizzato come stalla e deposito attrezzi. Sul posto è giunto anche il proprietario.