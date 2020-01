Illesa una coppia di anziani uscita di strada

Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, per una coppia di persone anziane coinvolte in un incidente stradale che si è verificato ad Aquileia, in località Beligna, lungo la regionale 352. Alla guida della vettura, una Hyundai, c'era una pensionata che ha perso il controllo del mezzo. L'auto è finita fuori strada e pareva che la donna e il marito, che viaggiava sul sedile del passeggero, fossero rimasti feriti in maniera grave.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato da Campoformido. Il velivolo, però, è poi rientrato subito alla base perché i due pensionati, per fortuna, non sono rimasti feriti; per entrambi solo un grande spavento. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per rilievi e viabilità.

Un altro incidente si è verificato, intorno alle 22 di ieri, a Pasian di Prato, lungo la statale 13 Pontebbana; coinvolti un furgone e un'auto. A causa dell'impatto l'autista della vettura è rimasto incastrato, poi liberato dai Vigili del Fuoco insieme ai sanitari. Tre in tutto le persone rimaste ferite, portate in ospedale con le ambulanze; non sono in condizioni gravi. Per tutti i rilievi e la viabilità i carabinieri di Fagagna e di Tricesimo.

Un terzo incidente si è verificato a Codroipo, in via Pordenone poco prima delle 20. Si tratta di una fuoriuscita autonoma che non ha avuto conseguenze per il giovane conducente, rimasto illeso.