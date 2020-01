Illuminazione pubblica, deviazioni in piazzale Cavedalis

Limitazioni al traffico, fino a venerdì 14 febbraio, in piazzale Cavedalis a Udine, per alcuni lavori di adeguamento dell'illuminazione pubblica. Sarà in vigore il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati nelle aree interessate dai lavori. L'area sarà interessata dal restringimento della carreggiata, mentre nel senso di marcia contrario è prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da segnaletica. Nell'eventualità che i lavori non consentano l’attuazione del “doppio senso di marcia” o del “senso unico alternato” scatterà il “Divieto di transito” con conseguenti deviazioni.