Imbarcazione a fuoco in mare, ma è un'esercitazione

Questa mattina, nel Golfo di Trieste, si è tenuta un’esercitazione antincendio in ambito marittimo, organizzata dalla locale Capitaneria di Porto in sinergia con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste. Lo scopo della manovra era quello di testare, come periodicamente accade, la corretta attuazione delle procedure previste in caso d'incidente marittimo e di affinare sempre di più la già ottima collaborazione tra tutte le forze in campo.

La simulazione prevedeva il soccorso a una unità da diporto nella cui sala macchine si era sviluppato un incendio, con ferimento di alcune persone a bordo. Le unità dei pompieri, prontamente intervenute dal Distaccamento nautico di Porto Vecchio, hanno provveduto a mettere in salvo i naufraghi.

Una volta saliti a bordo dell’imbarcazione in difficoltà, hanno poi provveduto a spegnere l’incendio e ripristinare le condizioni di sicurezza. Il personale dei Vigili del Fuoco intervenuto contava quattro sommozzatori, per il salvataggio in acqua dei naufraghi, quattro specialisti nautici a bordo dell’unità antincendio Raff Vf07 e la squadra di "attacco" all’incendio, composta da altri cinque pompieri.

L’esercitazione ha previsto il coinvolgimento, ma solo virtuale, causa le restrizioni dettate dall’attuale situazione emergenziale da Covid-19, anche dei Piloti del Porto, dei rimorchiatori e del Sistema di Emergenza Sanitaria di Trieste.